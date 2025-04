Taxi gli Ncc contro la sindaca Funaro Inventa nuove norme inesistenti la portiamo in tribunale

Con queste parole in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti (St), associazione.

