Supermercato richiama un prodotto dagli scaffali possibile presenza di corpi estranei nei vasetti

Richiamo alimentare da parte della catena di supermercati, che ha ritirato dal mercato unvenduto indi vetro da 200 grammi, per unrischio fisico legato alladiall’interno delle confezioni. Il provvedimento è stato comunicato martedì 22 aprile attraverso i canali ufficiali del gruppo.Le confezioni interessate sono già state rimosse, ma chi avesse acquistato ilè invitato a non consumarlo e a restituirlo nel punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto. L’azienda provvederà al rimborso o alla sostituzione del, come indicato nell’avviso ufficiale di richiamo.Di chesi trattaIloggetto del richiamo, ovvero dei filetti di tonno in vasetto, è statoe confezionato per Conad Società Cooperativa dalla ditta IASA Srl, con sede e stabilimento a Pellezzano, in provincia di Salerno.