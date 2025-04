Strade più ampie evacuazione totale in 48 ore esercitazioni dal prossimo autunno la Lituania si prepara alla guerra

Leggi su Open.online

rgate, ponti rinforzati, 150 percorsi predefiniti per poter evacuare in sicurezza la città entro 48 ore: Vilnius, capitale della, è già pronta in caso di invasione russa. Le autorità cittadine – scrive la Bbc – hanno presentato un piano dettagliato ai minimi particolari perre i quasi 600mila abitanti a fuggire dalle loro case, distanti meno di 30 chilometri dal confine con la Bielorussia, storico alleato di Mosca. Proprio su quel confine, nel mese di settembre, potrebbero ammassarsi le truppe del Cremlino e di Minsk, in occasione dellecongiunte su larga scala Zapad. E che hanno già preoccupato la Polonia, tanto da spingerla a riattivare la produzione di mine antiuomo per proteggere il confine orientale.Le sirene, gli smartphone e gli interventi alle infrastrutturePer allertare i civili basteranno due semplici elementi: le sirene, che riempiranno di frastuono l’aria, e il cellulare, che sarà bombardato di SMS o notifiche da applicazioni specifiche per l’emergenze militari.