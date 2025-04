Quotidiano.net - Spunta l’irriverente Fantapapa: come si gioca. Gli iscritti sono già migliaia

Città del Vaticano, 23 aprile 2025 – Per qualcuno sarà blasfemo, magiàgli italiani giàal, una versione ‘ecclesiastica’ del Fantasanremo e Fantacalcio (ma senza denaro in ballo), dove ci si improvvisa profeti di conclave. A bara ancora aperta, èta la piattaforma.org perre a indovinare il futuro pontefice. “Non si scommettono soldi e non si vince niente, solo la gloria, la canoscenza e forse un posto da vaticanista in qualche giornale – recita il manuale per itori – puoi creare una lega con i tuoi amici, oppure unirti a una lega esistente”.siMafunziona? Ognitore o lega deve scegliere la sua squadra di 11 cardinali, stesso numero dei calciatori di un team calcistico. Serve poi nominare un capitano, che sarà il cardinale indicato“il più papabile”, opposto al portiere, quello che invece si ritiene “ineleggibile”.