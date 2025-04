Sport in tv mercoledì 23 aprile palinsesto e orari di tutti gli eventi

palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 23 aprile 2025. È il giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia, con il derby tra Milan e Inter che deciderà la finalista. Nel tardo pomeriggio anche il recupero delle ultime quattro gare di Serie A rinviate lunedì. Durante il giorno tennis grande protagonista con il Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

