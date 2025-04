Spara al figlio e poi tenta di uccidersi la lite per un graffio alla carrozzeria dell’auto

Leggi su Corrieretoscano.it

SANTA MARIA A MONTE – Restano critiche le condizioni di Benedetto Ceraulo, il 63enne che, dopo una, hato un colpo di pistoia al, con una pistola clandestina, con matricola abrasa, prima dire il suicidio rivolgendo l’arma verso di sé nel giardino della sua casa di Santa Maria a Monte.L’uomo, già condannato per l’omicidio Gucci nel 1995, è in coma farmacologico e in prognosi riservata all’ospedale pisano di Cisanello. L’uomo è piantonato all’ospedale e nei suoi confronti il pm ha disposto l’arresto.Laè sorta nella casa di campagna dove da due anni viveva Ceraulo. A far “perdere il controllo” al killer di Maurizio Gucci, dicono i carabinieri, sarebbero stati futili motivi, in particolare unsulla vettura dell’uomo. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che l’arma che sarebbe stata utilizzata è una pistola di piccolo calibro con matricola abrasa, ritrovata sul posto.