Sostegno alimentare assessore Santangelo Assegnati 250mila euro a 17 enti del Terzo settore

Sostegno alimentare. Sono 17 gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le Caritas diocesane che beneficeranno di un finanziamento complessivo di 250mila euro per aiutare le persone in stato di povertà.

