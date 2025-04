Sinner e il caso doping Draper lo difende ecco cosa ha detto

Draper, tennista britannico n°6 del mondo, difende Jannik Sinner. “E’ importante che le persone sappiano e riconoscano che è un ragazzo di grande, grande cuore e una brava persona. Quindi non merita l’odio che riceve“, ha detto il 23enne – n°1 del tennis inglese e fresco di top ten Atp – parlando del suo amico Jannik nel corso di una intervista al Guardian.Draper: “Sinner persona genuina e gentile”“Quando la gente mi chiede di lui, o di chiunque altro, dico la verità“, ha affermato ancora Draper. “Penso che Jannik sia una persona davvero, davvero genuina e gentile. E oltretutto, è ovviamente un giocatore incredibile. In questa situazione, sono sicuro che non aveva la minima idea. È così che va la vita: a volte si commettono errori”, ha aggiunto a proposito del caso Clostebol che è costato tre mesi di sospensione a Sinner. Lapresse.it - Sinner e il caso doping, Draper lo difende: ecco cosa ha detto Leggi su Lapresse.it Jack, tennista britannico n°6 del mondo,Jannik. “E’ importante che le persone sappiano e riconoscano che è un ragazzo di grande, grande cuore e una brava persona. Quindi non merita l’odio che riceve“, hail 23enne – n°1 del tennis inglese e fresco di top ten Atp – parlando del suo amico Jannik nel corso di una intervista al Guardian.: “persona genuina e gentile”“Quando la gente mi chiede di lui, o di chiunque altro, dico la verità“, ha affermato ancora. “Penso che Jannik sia una persona davvero, davvero genuina e gentile. E oltretutto, è ovviamente un giocatore incredibile. In questa situazione, sono sicuro che non aveva la minima idea. È così che va la vita: a volte si commettono errori”, ha aggiunto a proposito delClostebol che è costato tre mesi di sospensione a

