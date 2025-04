Shaquille O’Neal abbandona la diretta tv per correre in bagno È l’olio d’oliva che hai bevuto

L'incubo di ogni personaggio televisivo: dover andare in bagno nel bel mezzo di una diretta. Ed è proprio quello che è capitato a Shaquille O'Neal. L'ex leggenda del basket mondiale, oggi opinionista tv, ha dovuto lasciare lo studio in cui si stava svolgendo la diretta della trasmissione Inside the NBA e correre alla toilette proprio mentre un altro ex cestista, Kenny Smith, stava analizzando i risultati dei playoff del massimo campionato di basket americano.La scena ha dato vita a una vera e propria gag che, oltre a spopolare sui social, ha generato l'ilarità dello studio, che ha passato i minuti successivi, più o meno fino al ritorno di O'Neal, a parlare dell'episodio. "Cosa succede ragazzone?" ha chiesto Charles Barkley, ex giocatore NBA, non appena il collega si è alzato dalla sedia. "Continua a parlare, Chuck", ha risposto O'Neal, ricevendo come replica un: "Siamo in tv".

