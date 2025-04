Servizio sul sostegno nella scuola di titolarità in seguito a trasferimento su posto comune non può essere valutato nel calcolo del punteggio di continuità

trasferimento da sostegno a posto comune nela scuola di titolarità interrompe la continuità e fa perdere il punteggio maturato

