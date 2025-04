Servizi educativi pubblicato il bando per le iscrizioni agli asili nido

pubblicato il bando per le iscrizioni ai Nidi d'infanzia per l'anno educativo 2025-2026. L'Ufficio Servizi educativi informa le famiglie che fino alle ore 23.59 di mercoledì 30 aprile sarà possibile effettuare domanda di conferma del posto per i bambini già iscritti nell'anno educativo 2024-25 e domanda di nuova iscrizione per i bambini nati dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2025.«A settembre l'offerta educativa del Comune di Pisa – spiega l'assessore ai Servizi educativi Riccardo Buscemi - ammonterà a 474 posti nido, tra gestione diretta e indiretta, che diventeranno 500 a gennaio 2026, includendo i 10 posti aggiuntivi conseguenti alla ristrutturazione dei nidi Betti e CEP e quelli a disposizione per i nuovi nati dopo aprile 2025. A questi si aggiungono i posti dei nidi privati accreditati e dei nidi privati autorizzati.

