Serie A Torino Udinese 2 0 La firmano Adams e Dembélé gol e highlights

In una serata da incorniciare per i granata, il Torino batte con autorità l'Udinese per 2-0 nel recupero della 33ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la squadra di Paolo Vanoli conquista tre punti pesanti grazie alle reti di Che Adams e Dembélé, agganciando momentaneamente.

DIRETTA Serie A, Torino-Udinese: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Vanoli e i bianconeri di Runjaic in tempo reale Il Torino e l’Udinese si affrontano nel lunch match di Pasquetta ...

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Vanoli e i bianconeri di Runjaic in tempo reale Il Torino e l’Udinese si affrontano nel lunch match di Pasquetta ... Serie A, Torino-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il rinvio causato dalla morte di Papa Francesco, la sfida tra Torino e Udinese, inizialmente prevista per lunedì alle 20:45, si disputerà oggi, con fischio d’inizio anticipato alle 18:30. La ...

Dopo il rinvio causato dalla morte di Papa Francesco, la sfida tra Torino e Udinese, inizialmente prevista per lunedì alle 20:45, si disputerà oggi, con fischio d’inizio anticipato alle 18:30. La ... Vanoli, conferenza stampa Torino Udinese: le dichiarazioni del tecnico granata verso il match di Serie a

Paolo Vanoli in conferenza stampa pre Torino Udinese, ecco le dichiarazioni del mister del club granata verso il match di Serie A, le parole Giornata di pre-vigilia per Paolo Vanoli. Il tecnico dei ...

