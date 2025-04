Ilnapolista.it - Serie A “precaria” per gli allenatori: in media rimangono meno di un anno. L’unica eccezione è Inzaghi

L’Osservatorio calcistico del Cies ha pubblicato questo mercoledì i risultati di uno studio sulla permanenza degliin 65 campionati in tutto il mondo. Ciò che salta subito all’occhio è l’elevato tasso di turn over in diversi campionati tra cui laA. Circa il 75% degliche oggi sono in carica, lo sono dadi un.LaA fra i campionati più precari per gli“Anche l’Europa meridionale rappresentare un’area di instabilità per gli. In Turchia, in Portogallo e anche in Italia dove gliin carica inpocodi 400 giorni“, si legge nello studio del Cies.Leggi anche: L’esonero di Motta l’ha pagato Elkann: Exxor mette nelle casse della Juve 15 milioni per adessopare essere Simone. “InA, c’è un solo “mister” che è in carica da più di un: Simone