Semafori parlanti

Nelle ultime settimane, le città di Palo Alto, Menlo Park e Redwood City, nel cuore della Silicon Valley, sono state teatro di un’insolita incursione tecnologica: i segnali acustici deipedonali sono stati hackerati per trasmettere messaggi vocali generati da intelligenza artificiale, che imitavano le voci di Elon Musk e Mark Zuckerberg.Invece dei consueti avvisi come “Walk sign is on”, i pedoni hanno udito messaggi satirici e talvolta inquietanti. Una voce simile a quella di Musk affermava: “Sai, dicono che i soldi non possano comprare la felicità. Ma possono comprare un Cybertruck, e questo è piuttosto fantastico, giusto?” Un’altra registrazione presentava una voce simile a quella di Zuckerberg: “Ciao, sono Mark Zuckerberg. non c’è assolutamente nulla che tu possa fare per fermarlo.