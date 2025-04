Bergamonews.it - Sei parole per la memoria della Resistenza: l’installazione dell’Isrec nella Casa della Libertà

Bergamo. Nell’ottantesimo anniversarioLiberazione, il Comune di Bergamo ha incaricato Isrec di abitare lo spazio di, il luogo in cui dopo vent’anni di dittatura in città è rinata la democrazia. “Le stanze – spiega l’Istituto – dove è ripreso il percorso che ci ha portato a diventare il paese che siamo: una Repubblica che nasce ripudiando la guerra e facendo dell’accoglienza la via per essere migliore giorno dopo giorno”.Isrec ha scelto di portare “Stasera mi fucileranno”, un’installazione sulle lettere dei condannati a mortebergamasca che fanno da contraltare all’affresco di Antonio Locatelli. L’obiettivo, spiega l’Isrec, è “chiedere che ciascuno e ciascuna di noi scelga di chi dirsi erede e la storia a cui fare spazio dentro la nostra città”.“Riflettere, spiegare, imparare ad usare il significato dellee definirne l’uso è un modo per plasmare l’orizzonte dell’immaginario di una collettività dentro cui si va costruendo la sua consapevolezza attraverso la condivisione di una storia di cui sentirsi parte – continua -.