Se deve essere 2 lo sia seriamente la promessa di Meloni a Trump sul aumento della spesa per la Difesa e gli escamotage per attuarla

Ilgiornaleditalia.it - Se deve essere 2% lo sia seriamente, la promessa di Meloni a Trump sull'aumento della spesa per la Difesa e gli "escamotage" per attuarla

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il danno più grosso sarebbe quello di non risolvere i problemi che affliggono le nostre Forze Armate, lasciando lanazionale in una condizione di limbo del rischio, intrinsecamente non accettabile. Dal colloquio avuto con il Presidente USA, la Premierè tornata a Roma con