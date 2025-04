Scoppia incendio nel garage e il fumo arriva nel appartamento intossicati due pensionati

Due ultra settantacinquenni pensionati sono rimasti intossicati a causa del fumo che, dal garage, è arrivato fino alle mura domestiche. Non sono in gravi condizioni, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento li hanno tempestivamente evacuati e affidati alle cure degli operati del.

