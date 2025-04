Scontro tra un auto e un autoarticolato sulla circonvallazione una persona ferita e traffico in tilt

traffico in tilt sulla circonvallazione in direzione Montesilvano a causa di un incidente tra un'auto e un autoarticolato. Al momento non sono molte le informazioni, ci sarebbe comunque un ferito non grave. Sul posto l'ambulanza con i sanitari che stanno prestando i primi soccorsi.

