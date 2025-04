Scoccia a testa in giù come Mussolini parte la querela per il commento sui social

Scoccia (Fratelli d'Italia) a testa in giù come Benito Mussolini, e parta la querela. "Questa inetta rappresenta tanto bene il fascismo con diggggiamolo, gli auguro la stessa fine de lu poru Benito". Questo commento, comparso su Facebook, a commento di una foto della consigliera comunale Margherita Scoccia.

