Scivola nel canale gli amici si tuffano per salvarlo  20enne scompare nel acqua

Europa.today.it - Scivola nel canale, gli amici si tuffano per salvarlo: 20enne scompare nell'acqua

Leggi su Europa.today.it

Sono ancora in corso le ricerche di un ragazzo di 20 anni, chea serata di ieri, martedì 22 aprile, è scomparso dopo essere caduto nel Canale Quintino Sella a Novara. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbeto in, per poi essere portato via dalla corrente, nonostante.