Schianto a Uggiate Trevano grave 17enne

grave incidente stradale a Uggiate Trevano. Intorno alle 17.30, all’incrocio tra via Ronago e via IV Novembre, una moto e un’auto si sono scontrate violentemente.Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni alla guida. Quicomo.it - Schianto a Uggiate Trevano: grave 17enne Leggi su Quicomo.it Nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile 2025, si è verificato unincidente stradale a. Intorno alle 17.30, all’incrocio tra via Ronago e via IV Novembre, una moto e un’auto si sono scontrate violentemente.Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni alla guida.

