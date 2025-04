Scauri arrestato un giovane per spaccio in casa hashish bilancino e una pistola a salve senza tappo

Scauri, un giovane è stato arrestato per detenzione di hashish. La droga era nascosta in casa e pronta per lo smercio. Notizie.virgilio.it - Scauri, arrestato un giovane per spaccio: in casa hashish, bilancino e una pistola a salve senza tappo Leggi su Notizie.virgilio.it , unè statoper detenzione di. La droga era nascosta ine pronta per lo smercio.

