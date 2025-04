Scandone Avellino cambia orario del match contro la Viola Reggio Calabria

Scandone Avellino comunica che la gara contro la Viola Reggio Calabria, valida per l’ultimo turno dei play In Gold del campionato di serie B Interregionale, originariamente in programma per domenica 27 aprile alle ore 18, per morivi di ordine pubblico è stata anticipata alle ore 16:30. Europa.today.it - Scandone Avellino, cambia l'orario del match contro la Viola Reggio Calabria Leggi su Europa.today.it Lacomunica che la garala, valida per l’ultimo turno dei play In Gold del campionato di serie B Interregionale, originariamente in programma per domenica 27 aprile alle ore 18, per morivi di ordine pubblico è stata anticipata alle ore 16:30.

