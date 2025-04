Scandalo sul San Lorenzo presidente filmato mentre riceve una mazzetta di soldi 8220Era una donazione8221

Bufera nel calcio argentino e sul San Lorenzo il cui presidente, Marcelo Moretti, ha deciso di dimettersi subito dopo che è stato diffuso un video che lo ritraeva ricevere un'ingente quantità di denaro da una donna, identificata come la madre di un giovane calciatore. Altre intercettazioni avrebbero acclarato accordi dubbi su giocatori delle serie minori. La Federcalcio ha aperto un'indagine, Moretti ha annunciato denunce penali per diffamazione.

