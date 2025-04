Scambio territoriale per la tregua in Ucraina proposta del vicepresidente Usa J D Vance

Scambio territoriale se vogliono raggiungere una tregua in Ucraina: lo ha detto il vicepresidente Usa, J.D. Vance. "Credo che sia giunto il momento di compiere, se non l'ultimo passo, uno degli ultimi, ovvero, a livello generale, affermare che fermeremo le uccisioni e congeleremo i confini territoriali a un livello simile a quello attuale", ha affermato durante una visita in India. "Ora, ovviamente, ciò significa che sia gli ucraini che i russi dovranno rinunciare a parte del territorio che attualmente possiedono", ha aggiunto, ribadendo che gli Usa si "ritireranno" se non ci sarà un'intesa. Quotidiano.net - Scambio territoriale per la tregua in Ucraina: proposta del vicepresidente Usa J.D. Vance Leggi su Quotidiano.net Mosca e Kiev devono concordare unose vogliono raggiungere unain: lo ha detto ilUsa, J.D.. "Credo che sia giunto il momento di compiere, se non l'ultimo passo, uno degli ultimi, ovvero, a livello generale, affermare che fermeremo le uccisioni e congeleremo i confini territoriali a un livello simile a quello attuale", ha affermato durante una visita in India. "Ora, ovviamente, ciò significa che sia gli ucraini che i russi dovranno rinunciare a parte del territorio che attualmente possiedono", ha aggiunto, ribadendo che gli Usa si "ritireranno" se non ci sarà un'intesa.

