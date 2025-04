Scambi culturali e valori di pace patto di collaborazione tra comuni di Ostuni e Koblevo

Ostuni - Da mercoledì 23 aprile a domenica 27 aprile, la città di Ostuni ospita una delegazione istituzionale proveniente dal Comune di Koblevo (Ucraina), guidata dal sindaco Volodymyr Panich. Insieme a lui sono presenti Talokha Svitpana, segretario del consiglio, Oleksiy Osypenko, deputato del.

