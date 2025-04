San Siro si ferma per Papa Francesco omaggio speciale dell’Inter prima del match

Siro si trasformerà in un luogo di raccoglimento e memoria. In occasione della partita in programma, l’Inter renderà omaggio a Papa Francesco, venuto a mancare lo scorso lunedì, con un momento toccante e solenne che anticiperà il fischio d’inizio.Il club nerazzurro ha deciso di proiettare un filmato commemorativo sui maxi-schermi dello stadio, per ricordare la figura del Santo Padre e il suo messaggio di pace, dialogo e fratellanza, valori che trascendono ogni fede e che parlano a tutto il mondo, sport compreso. L’idea è quella di offrire ai tifosi presenti allo stadio un’esperienza emozionante e carica di significato, trasformando un semplice pre-partita in un’occasione di riflessione e unità.Subito dopo la proiezione, verrà osservato un minuto di silenzio. Un gesto semplice ma potente, per onorare la memoria del Pontefice e condividere, tutti insieme, un momento di raccoglimento collettivo. Ilnerazzurro.it - San Siro si ferma per Papa Francesco: omaggio speciale dell’Inter prima del match Leggi su Ilnerazzurro.it Questa sera lo stadio di Sansi trasformerà in un luogo di raccoglimento e memoria. In occasione della partita in programma, l’Inter renderà, venuto a mancare lo scorso lunedì, con un momento toccante e solenne che anticiperà il fischio d’inizio.Il club nerazzurro ha deciso di proiettare un filmato commemorativo sui maxi-schermi dello stadio, per ricordare la figura del Santo Padre e il suo messaggio di pace, dialogo e fratellanza, valori che trascendono ogni fede e che parlano a tutto il mondo, sport compreso. L’idea è quella di offrire ai tifosi presenti allo stadio un’esperienza emozionante e carica di significato, trasformando un semplice pre-partita in un’occasione di riflessione e unità.Subito dopo la proiezione, verrà osservato un minuto di silenzio. Un gesto semplice ma potente, per onorare la memoria del Pontefice e condividere, tutti insieme, un momento di raccoglimento collettivo.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia: Morte di Papa Francesco, il ricordo del parroco di San Siro di Nervi: “Tema dell’immigrazione gli è sempre stato a cuore perché lo ha vissuto direttamente”; Funerali del Papa, sabato niente sport. Inter-Roma domenica alle 15: i nerazzurri rifiutano la deroga; Partite di Serie A rinviate per i funerali di Papa Francesco: quali incontri non si giocheranno; Morte di Papa Francesco, la Messa di Delpini in Duomo a Milano. Fontana: “Testimone instancabile di pace”; Funerali Papa Francesco: il calcio si ferma sabato, ipotesi lunedì per Lazio-Parma.

Su questo argomento da altre fonti: Papa Francesco, rinviate le partite del sabato di Serie A; Papa Francesco morto, Inter-Milan e Bologna-Empoli di Coppa Italia si giocano? La decisione ufficiale; GdS – Inter-Roma a rischio? C’è concomitanza coi funerali del Papa: verrà confermata?; La Repubblica - San Siro, fascicolo sulla vendita non ferma l'iter. Ma è battaglia sul costo dello stadio.