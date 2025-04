San Giovanni 12 colpi di pistola contro un auto a pochi passi da una chiesa

colpi d'arma da fuoco, i Carabinieri sono intervenuti a piazza Capri, nel rione Villa, nel quartiere San Giovanni. Dai primi riscontri effettuati dai militari, almeno 12 i colpi esplosi: rinvenuti a terra 12 bossoli. Napolitoday.it - San Giovanni: 12 colpi di pistola contro un'auto, a pochi passi da una chiesa Leggi su Napolitoday.it Dopo una telefonata al numero di emergenza che segnalava l'esplosione di numerosid'arma da fuoco, i Carabinieri sono intervenuti a piazza Capri, nel rione Villa, nel quartiere San. Dai primi riscontri effettuati dai militari, almeno 12 iesplosi: rinvenuti a terra 12 bossoli.

