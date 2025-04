Salerno in consiglio comunale la riduzione della Tari

Salerno abbassa ulteriormente la Tari, la tassa sui rifiuti. È quanto verrà sancito dalla seduta del prossimo consiglio comunale in programma martedì 29 aprile, quando l’assemblea sarà chiamata ad approvare il nuovo regolamento sulla tassa dei rifiuti che riconosce uno sconto del 25% alle famiglie in disagio economico ma anche una rimodulazione delle Tariffe per tutti, con una diminuzione rispetto allo scorso anno che può arrivare fino al 2% . Nel primo caso, ovvero lo sconto del 25% sulla Tari per le famiglie con un ISEE inferiore a 9530 € e fino a 20.000 per famiglie con almeno quattro figli. Si tratta di un bonus che è stato introdotto a livello nazionale. ll beneficio sarà valido per una sola utenza domestica per nucleo familiare. La rimodulazione, invece, che potrà far registrare una diminuzione della Tari fino al 2%. Anteprima24.it - Salerno, in consiglio comunale la riduzione della Tari Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiabbassa ulteriormente la, la tassa sui rifiuti. È quanto verrà sancito dalla seduta del prossimoin programma martedì 29 aprile, quando l’assemblea sarà chiamata ad approvare il nuovo regolamento sulla tassa dei rifiuti che riconosce uno sconto del 25% alle famiglie in disagio economico ma anche una rimodulazione delleffe per tutti, con una diminuzione rispetto allo scorso anno che può arrivare fino al 2% . Nel primo caso, ovvero lo sconto del 25% sullaper le famiglie con un ISEE inferiore a 9530 € e fino a 20.000 per famiglie con almeno quattro figli. Si tratta di un bonus che è stato introdotto a livello nazionale. ll beneficio sarà valido per una sola utenza domestica per nucleo familiare. La rimodulazione, invece, che potrà far registrare una diminuzionefino al 2%.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: Salerno, il 29 aprile si riunisce il Consiglio comunale: in discussione la riduzione Tari - Salernonotizie.it; Salerno, niente aumenti dell’Imu: ultima parola tocca al Consiglio Comunale; Pellezzano, via libera al bilancio: Tari giù del 12,5%; Addio a Papa Francesco, Salerno stasera si riunisce in pregheria al Duomo di S. Matteo - Salernonotizie.it; Salerno. Polverino: Imu, aliquote invariate per il 2025.

Ne parlano su altre fonti: Cetara, posti auto residenti: il Comune si costituisce al Tar contro la Capitaneria; Salerno, lavori alla piscina comunale Vitale: parte l’iter burocratico; Salerno, in consiglio comunale arriva lo scontro sul Manifesto di Ventotene; Salerno, in consiglio comunale arriva lo scontro sul Manifesto di Ventotene; Chiesa di San Felice, il progetto ritorna in consiglio comunale a Salerno.