Quotidiano.net - Saipem: Utile Netto del 1° Trimestre Cresce del 35% a 77 Milioni di Euro

Leggi su Quotidiano.net

ha chiuso il 1/ocon un balzo del 35% dell'a 77di. In rialzo del 15,5% i ricavi a 3,52 miliardi. Il gruppo, che conferma le stime per l'intero esercizio, ha generato 395di cassa, con un portafoglio ordini acquisiti in rialzo a 33 miliardi di, di cui 2,1 miliardi acquisiti nei primi 3 mesi dell'anno. In crescita del 31% il margine operativo lordo a 351. Positiva per 116la posizione finanziaria netta post-Ifrs, contro i 23di fine dicembre, e per 968quella pre-Ifrs, contro i 683di fine 2024.