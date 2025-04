Sabatini durissimo Il Parma sembrava una squadra la Juventus no I bianconeri hanno cancellato quanto di buono mostrato finora con Tudor

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la sconfitta della Juve contro il Parma sulle colonne di calciomercato.com.PAROLE – «Il Parma sembrava una squadra, la Juventus no. Alla quarta uscita firmata Tudor, i bianconeri hanno cancellato quanto di buono avevano mostrato finora. Prestazione opaca, abulica, noiosa. Da squadra che pensa già alle (immeritate) vacanze anziché ad un finale di campionato che, senza qualificazione Champions, sarebbe tragicomico. Cioè tragico per le conseguenze economiche. E comico per le aspettative sbandierate a inizio stagione».

Sabatini durissimo: «Inter inguardabile, contro la Fiorentina lo spettacolo dagli errori!»

Sabatini durissimo: il commento del giornalista alla prestazione offerta dall’Inter contro la Fiorentina ieri sera Sandro Sabatini è intervenuto sul suo canale YouTube e ha commentato così la prestazione offerta dalla squadra di Simone Inzaghi ieri sera in Fiorentina Inter.

Parma, donna trovata morta in casa: aperta inchiesta. "Era nuda, due uomini accanto a lei"

L’hanno ritrovata morta, distesa lunga il divano, nuda, con due uomini accanto. Aveva 60 anni, la donna morta nel suo appartamento in via Ruggero, nel quartiere Pablo, a Parma, zona dell’Oltretorrente.

L’hanno ritrovata morta, distesa lunga il divano, nuda, con due uomini accanto. Aveva 60 anni, la donna morta nel suo appartamento in via Ruggero, nel quartiere Pablo, a Parma, zona dell’Oltretorrente. Parma-Inter e l’incognita Lautaro Martinez: le possibilità di rivederlo in campo

Nel mirino di Lautaro Martinez c’è Parma-Inter, L’attaccante nerazzurro è pronto a tornare: come gestirà il suo recupero Simone Inzaghi? STOP ALLE SPALLE – Il risentimento ai flessori registrato alla metà di marzo ha permesso a Lautaro Martinez di restare a Milano, mentre tutti – o quasi – i suoi ...

