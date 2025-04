Ryan Good amico e co fondatore del marchio di moda del cantante ha frequentato con Bieber la Churchome del pastore Judah Smith per poi allontanarsene

Bieber continua a far preoccupare i suoi fan. Ryan Good, amico di lunga data del cantante, non avrebbe più contatti con l’artista da più di un anno. L’avrebbe riferito una fonte al sito di gossip internazionale TMZ, secondo il quale il motivo dell’allontanamento tra i due sarebbe Judah Smith, pastore della chiesa frequentata da Bieber e considerata da Good una setta. Hailey e Justin Bieber presto genitori: un tenero video per annunciare la gravidanza X Leggi anche › Justin Bieber, la moglie Hailey preoccupata: «Non dorme e mangia a malapena, pregate per lui» Justin Bieber sta male ed è entrato in una setta: la Churchome di Judah SmithRyan Good non è solo un amico del cantante: è anche il co-fondatore e direttore creativo del marchio di moda di Bieber, Drew House. Iodonna.it - Ryan Good, amico e co-fondatore del marchio di moda del cantante, ha frequentato con Bieber la Churchome del pastore Judah Smith per poi allontanarsene Leggi su Iodonna.it Justincontinua a far preoccupare i suoi fan.di lunga data del, non avrebbe più contatti con l’artista da più di un anno. L’avrebbe riferito una fonte al sito di gossip internazionale TMZ, secondo il quale il motivo dell’allontanamento tra i due sarebbedella chiesa frequentata dae considerata dauna setta. Hailey e Justinpresto genitori: un tenero video per annunciare la gravidanza X Leggi anche › Justin, la moglie Hailey preoccupata: «Non dorme e mangia a malapena, pregate per lui» Justinsta male ed è entrato in una setta: ladinon è solo undel: è anche il co-e direttore creativo deldidi, Drew House.

