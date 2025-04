Rsu 2025 Cgil primo sindacato tra le funzioni locali con il 41 dei voti

2025 per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali del Pubblico Impiego, raccogliendo il 41% voti espressi e ben 400 in più rispetto alla tornata elettorale precedente, ha visto la FP Cgil di Treviso attestarsi a primo sindacato tra le funzioni locali, ovvero tra i. Trevisotoday.it - Rsu 2025, Cgil primo sindacato tra le funzioni locali con il 41% dei voti Leggi su Trevisotoday.it La grande tornata elettoraleper il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali del Pubblico Impiego, raccogliendo il 41%espressi e ben 400 in più rispetto alla tornata elettorale precedente, ha visto la FPdi Treviso attestarsi atra le, ovvero tra i.

