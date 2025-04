Roma ultima chiamata per la Champions League Inter e Fiorentina step decisivi

Roma che si trovava addirittura pochi punti sopra la zona retrocessione, parlare di Europa sembrava quasi un’utopia. L’arrivo in panchina di Ranieri e i diciassette risultati utili consecutivi hanno però condotto i giallorossi non solo a giocarsi un posto in una competizione continentale, ma anche ad essere ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.Serve un’impresaIn attesa di vedere i risultati dei recuperi che andranno in scena stasera alle ore 18.30, la Roma si trova a tre lunghezze dal quarto posto, con all’orizzonte match decisivi. L’ultima chiamata per la Champions passa infatti dalle gare con Inter e Fiorentina, nelle quali per continuare a credere a questo traguardo servirà vincere e sperare in qualche passo falso di Juventus, Atalanta e Bologna. Sololaroma.it - Roma, ultima chiamata per la Champions League: Inter e Fiorentina step decisivi Leggi su Sololaroma.it Dopo la tormentata e complicatissima prima parte di stagione, con lache si trovava addirittura pochi punti sopra la zona retrocessione, parlare di Europa sembrava quasi un’utopia. L’arrivo in panchina di Ranieri e i diciassette risultati utili consecutivi hanno però condotto i giallorossi non solo a giocarsi un posto in una competizione continentale, ma anche ad essere ancora in corsa per la qualificazione alla prossima.Serve un’impresaIn attesa di vedere i risultati dei recuperi che andranno in scena stasera alle ore 18.30, lasi trova a tre lunghezze dal quarto posto, con all’orizzonte match. L’per lapassa infatti dalle gare con, nelle quali per continuare a credere a questo traguardo servirà vincere e sperare in qualche passo falso di Juventus, Atalanta e Bologna.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Serie A: ultima chiamata Champions per il Milan, col Como non si può sbagliare; Europa League: per la Roma ultima chiamata, la Lazio a Braga può rovinare la festa ai cugini; Supermercoledì di Champions, l'Italia punta in alto; LIVE MN - Verso Milan-Lazio: ultima chiamata per la Champions. Joao Felix verso la panchina; Ranieri è il vero uomo derby della Roma: solo vittorie sulla panchina giallorossa contro la Lazio.

Approfondimenti da altre fonti: Lazio-Roma, derby da Champions League; Genoa insuperabile a Marassi: la Lazio non ha margine d’errore; Ranieri si gode la Roma formato Champions: “Quarto posto? Accetto scommesse, ecco il salvadanaio”; Ranieri 'la Roma andrà in Champions solo se altri calano'; Atalanta, Juventus, Lazio, Bologna, Roma, Fiorentina e Milan: lotta Champions, Europa e Conference League, i calendari.