Roma Svilar sempre più vicino al rinnovo le cifre per il prolungamento e il nodo clausola

Roma, sempre più vicina l’intesa con Svilar per il rinnovo del suo contratto: intesa su durata e cifre, rimane da sciogliere un solo nodo La Roma vuole blindare Mile Svilar dopo mesi di prestazioni eccellenti che hanno attirato l’interesse di diversi top club europei. Il club, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già avanzato . Calcionews24.com - Roma, Svilar sempre più vicino al rinnovo: le cifre per il prolungamento e il nodo clausola Leggi su Calcionews24.com più vicina l’intesa conper ildel suo contratto: intesa su durata e, rimane da sciogliere un soloLavuole blindare Miledopo mesi di prestazioni eccellenti che hanno attirato l’interesse di diversi top club europei. Il club, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già avanzato .

