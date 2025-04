Rompipallone.it - Roma, novità sul rinnovo di Svilar: c’è un problema da risolvere

Leggi su Rompipallone.it

Oltre la rimonta in campionato e la rincorsa al 4° posto, l’argomento più clou in queste settimane in casaè la situazione.Diventa sempre più all’ordine del giorno per lae il ds Ghisolfi la questione riguardante il futuro di Mile. Il contratto dell’estremo difensore serbo ex Benfica scadrà il 30 giugno 2027, e i giallorossi tenteranno in tutti i modi di prolungare con il portiere classe 1999, che ha mostrato un rendimento di altissimo livello.L’MVP nel derby contro la Lazio è infatti solo la punta dell’iceberg di una stagione in cui il portiere è stato il vero e proprio punto di riferimento per i giallorossi, anche quando la squadra era in grave difficoltà durante il periodo con Ivan Juric in panchina.Lavede inil portiere del presente e del futuro, e sta tentando, non senza problemi, di ottenere il sì dall’estremo difensore e dal suo entourage per il