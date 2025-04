Sololaroma.it - Roma, Koné punto fermo: il PSG resta alla finestra

Prosegue una settimana di fuoco in casa, desiderosa di concludere nel migliore dei modi la stagione. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 1-0 con il Verona ed hanno dato prova di poter ancora puntare al 4° posto, obiettivo difficile ma non impossibile da centrare. Per raggiungere tale traguardo, però, i capitolini dovranno passare indenni le prossime uscite di campionato a cominciare da quella con l’Inter, in programma domenica 27 aprile alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente che sta lottando per vincere ogni titolo disponibile.Claudio Ranieri è consapevole che serva la pzione migliore di ogni elemento della rosa, con uno sguardo che va in mediana. Il coach di Testaccio punterà, infatti, sull’intensità ed il cuore di Manu, che ha messo a referto prova da autentico leader nelle ultime settimane.