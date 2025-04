Roma dove saranno i maxischermi per seguire i funerali del papa

Roma si sta preparando a dire addio a papa Francesco con un piano di sicurezza che prevede centinaia di uomini in campo, l'estensione della no-fly zone e l'organizzazione di maxischermi per permettere a quanti più fedeli di seguire i funerali del pontefice, in programma sabato 26 aprile alle 10. Non tutti riusciranno infatti ad accedere a Piazza San Pietro, dove sono attese delegazioni di Stato da tutto il mondo. Gli schermi, ha spiegato il prefetto di Roma Lamberto Giannini, verranno affissi lungo via della Conciliazione, a piazza Pia e piazza Risorgimento. «Poi, man mano che andremo avanti, se dovessimo percepire un numero ancora più grande di persone ne saranno posizionati altri», ha aggiunto. Per il rito della traslazione della salma del papa, che dalla cappella di Casa Santa Marta è stata portata nella Basilica di San Pietro per l'esposizione ai fedeli, erano presenti in piazza circa 20 mila persone.

