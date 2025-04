Screenworld.it - Rivelati titolo e trama del nuovo film di Shyamalan (sembra molto interessante)

Leggi su Screenworld.it

Sono finalmente statiile i dettagli delladel prossimodi M. Night. Presentato per la prima volta a gennaio, lo vede adottare un approccio unico. Il regista ha collaborato con l’autore Nicholas Sparks per sviluppare un’idea narrativa che sarebbe servita da base sia per un lungometraggio che per un romanzo, conalla regia e Sparks alla scrittura. Jake Gyllenhaal dovrebbe ricoprire il ruolo principale nel progetto, ancora senza, mentre la star di Bridgerton, Phoebe Dynevor, si è poi rivelata in trattative per un ruolo da coprotagonista in quello che è stato descritto come un thriller romantico soprannaturale.People ha ora condiviso nuovi dettagli sul romanzo di Sparks, rivelando che si intitola Remain e che uscirà il 7 ottobre 2025. La sinossi, che presumibilmente coinciderà con quella della pellicola, introduce il personaggio principale di Tate Donovan, che Gyllenhaal, a quanto pare, interpreterà.