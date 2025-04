Quotidiano.net - Ritrovato il cellulare di Ilaria Sula: era nascosto nella camera dei genitori di Samson

Roma, 23 aprile 2025 – È statoildi, la studentessa uccisa a coltellate dall’ex fidanzato reo confesso in un appartamento del quartiere Africano di Roma. Il telefono era a casa di Mark Antony, il 23enne che dopo l'arresto ha confessato il delitto della studentessa 22enne e ha ammesso di aver abbandonato il corpo della ragazza in un dirupozona di Capranica Prenestina,in una valigia. È stato lo stessoa fornire agli inquirenti le indicazioni per ritrovare lo smartphone. Il telefono non era dunque finito in un tombino – come aveva sostenuto inizialmente il ragazzo – ma si trovava nell'appartamento di via Homs, teatro della drammatica aggressione.Il, che il ragazzo afferma di avere consegnato alla madre Nors Man Lapaz, che è indagata per concorso in occultamento di cadavere, è stato individuato dagli agenti della squadra mobilestanza da letto deidi