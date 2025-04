Risultati Serie A la Fiorentina ribalta il Cagliari e recupera punti alla Juve vincono Torino e Lazio

Risultati Serie A, la Fiorentina ribalta il Cagliari: anche la Lazio vince mentre la Juve crolla a Parma. I dettagliSono terminati i recuperi delle sfide di Serie A che non si erano giocate lunedì a causa della morte di Papa Francesco. Parma Juve finisce 1-0: brutta battuta d'arresto per i bianconeri che sono a pari punti con la Lazio, che ha vinto 2-0 contro il Genoa.Vince anche la Fiorentina, in rimonta, contro il Cagliari per 1-2. Trionfo anche del Torino per 2-0: non arrivano buone notizie per i bianconeri che sono al quinto posto.

