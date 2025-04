Rischia il posto da naufraga Isola dei Famosi 2025 autori preoccupati per Antonella Mosetti

Leggi su Caffeinamagazine.it

è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizionedell’dei. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip.Proprio durante quell’esperienza,non mancò di far parlare di sé: i telespettatori la ricordano per il temperamento acceso e le polemiche con altri protagonisti del reality. La più eclatante fu quella con Giulia De Lellis, scoppiata per motivi di gelosia legati al rapporto tra Asia e l’allora fidanzato della De Lellis, Andrea Damante.