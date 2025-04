Risanamento Scurria ricorre al Tar contro la revoca dell’incarico Scelta lesiva per la mia reputazione

revocare la priorità ai soggetti 'fragili', mi ha spinto, l'ultimo giorno utile, a contestare il provvedimento di revoca dell'incarico adottato dal Commissario straordinario Schifani". Con queste parole l'avvocato Marcello Scurria ha annunciato di

