Ripartono i lavori in via Fiorentina e le polemiche

Ripartono i lavori alla rotatoria di via via Fiorentina e con essi le polemiche per i disagi. Nel corso del consiglio comunale del 27 marzo l’assessore Sacchetti aveva annunciato la ripartartenza del cantiere della futura rotatoria e del sottopasso interessanti via Fiorentina. Dureranno un anno e. Arezzonotizie.it - Ripartono i lavori in via Fiorentina (e le polemiche) Leggi su Arezzonotizie.it alla rotatoria di via viae con essi leper i disagi. Nel corso del consiglio comunale del 27 marzo l’assessore Sacchetti aveva annunciato la ripartartenza del cantiere della futura rotatoria e del sottopasso interessanti via. Dureranno un anno e.

