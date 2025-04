Calciomercato.it - Rinvio Inter-Roma, la bufera continua: “Imbarazzante”

Non si placano le polemiche in merito allo spostamento del big match della 34esima giornata del campionato di Serie AÈ ancora oggetto di grande discussione ildi, con la Lega che alla fine ha spostato la partita a domenica alle ore 15., la: “” (LaPresse) – Calciomercato.itIl Governo aveva aperto alla concessione di una deroga per consentire la disputa dell’incontro nella giornata di sabato, quando si svolgeranno le esequie di Papa Francesco, ma il club nerazzurro ha preferito accettare lo spostamento a domenica in segno di rispetto per il lutto del Pontefice.E forse anche per non rischiare di andare allo scontro frontale con il Napoli e la stessa, i due club che – a quanto pare – hanno fatto pressioni affinché l’incontro del ‘Meazza’ si giocasse di domenica, quattro giorni dopodi stasera e tre prima di Barcellona-, come indicato dal Governo e come le altre due gare originariamente fissate a sabato, Como-Genoa e Lazio-Parma.