Rifugiati ucraini si rafforza la collaborazione tra croce Rossa e coop L Angolo

Nei giorni scorsi, una delegazione della croce Rossa, composta da rappresentanti italiani e greci, ha visitato il Centro di Accoglienza Cascina Torta per Rifugiati ucraini a Torino gestito dalla cooperativa sociale L'Angolo, realtà attiva a livello nazionale che ha sede centrale a Modena.

