Ricordo ipocrita del Papa in Parlamento Può essere Imbarazzi e fughe dei politici Oggi niente polemiche

Parlamento riunito a Montecitorio è stato un spettacolo poco edificante con i vari partiti che hanno ricordato e sottolineato la parte dei pensieri del Pontefice più vicini alla propria parte politica. Il centrodestra ha posto l'accento su famiglia e aborto. Il centrosinistra su disarmo, migranti, ambiente, poveri e carceri. "Il fatto che i giornali siano pieni in questi giorni di politici che si appropriano della figura del Papa è una cosa un po' da Circo Barnum e quindi non mi ci associo" afferma Carlo Calenda entrando alla Camera dei deputati. "I morti da morti hanno sempre ragione" è l'opinione di Angelo Bonelli, coportavoce dei Verdi, circa la presenza dei leader mondiali ai funerali di Papa Francesco, mai ascoltato sui grandi temi di questi anni, come guerra e disarmo e migranti.

