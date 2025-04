Thesocialpost.it - Riccardo Di Segni, il rabbino di Roma ai funerali del Papa nel rispetto dello Shabbat: ecco perché

Leggi su Thesocialpost.it

Dicapo della comunità ebraica di, parteciperà sabato mattina aidiFrancesco in Piazza San Pietro. La sua presenza è stata confermata dalla Comunità ebraica, che ha sottolineato come la decisione sia stata presa “nel”, dopo un consulto con autorità rabbiniche europee e israeliane.A piedi verso San Pietro, senza violare le regoleNeldel precetto religioso che regola il settimo giorno della settimana, Diraggiungerà a piedi Piazza San Pietro, evitando l’uso dell’automobile. Nella tradizione ebraica, lo– che inizia al tramonto del venerdì e termina al tramonto del sabato – è dedicato al riposo, alla preghiera e alla famiglia, e prevede l’astensione da numerose attività, tra cui cucinare, scrivere, usare dispositivi elettronici o spostarsi in auto.