Riattivato il servizio online per i permessi Ztl bisogna sanare gli accessi dei giorni scorsi

online di permessi Ztl temporanei, per l’accesso nella Zona a traffico limitato. Tutti coloro che da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile siano entrati in Ztl senza permesso, possono adesso sanare a posteriori l’avvenuto accesso provvedendo alla. Modenatoday.it - Riattivato il servizio online per i permessi Ztl, bisogna sanare gli accessi dei giorni scorsi Leggi su Modenatoday.it Nuovamente in funzione il sistema per l’emissionediZtl temporanei, per l’accesso nella Zona a traffico limitato. Tutti coloro che da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile siano entrati in Ztl senza permesso, possono adessoa posteriori l’avvenuto accesso provvedendo alla.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Riattivato il servizio online per i permessi Ztl, bisogna sanare gli accessi dei giorni scorsi; L'Agenzia - Iscrizione al Servizio sanitario nazionale; Libero consorzio, attivato nuovo sportello web per aziende e cittadini; Contrassegni ZTL/ZSC, tempi e modalità per il rinnovo tramite la nuova piattaforma online; Ztl, approvate le modifiche per i permessi residenti.