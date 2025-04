Reunion tra ex gieffini al Castello delle Cerimonie e rottura tra Shaila e Chiara cosa è successo VIDEO

Castello delle Cerimonie di Sant’Antonio Abate, finita con un gesto eloquente sui social: Shaila Gatta ha smesso di seguire Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice.Una cena inaspettata: Lorenzo ritrova Chiara e Alfonso A organizzare l’incontro è stato il modello milanese Lorenzo Spolverato. Una serata conviviale, offerta da Imma Polese, con cena e pernottamento per gli ospiti, in perfetto stile reality-show. Ma la vera sorpresa, almeno secondo quanto diChiarato dai diretti interessati, è stata l’arrivo di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, che Spolverato ha detto di non aspettarsi: “Non lo sapevo, me l’hanno detto solo all’arrivo”. Notizieaudaci.it - Reunion tra ex gieffini al Castello delle Cerimonie e rottura tra Shaila e Chiara: cosa è successo (VIDEO) Leggi su Notizieaudaci.it La fine del Grande Fratello spesso non segna la fine dei legami, ma neanche ne garantisce la sopravvivenza. Lo dimostra l’ultima vicenda che ha coinvolto alcuni ex concorrenti del reality, protagonisti di una cena “a sorpresa” al celebredi Sant’Antonio Abate, finita con un gesto eloquente sui social:Gatta ha smesso di seguireCainelli e Alfonso D’Apice.Una cena inaspettata: Lorenzo ritrovae Alfonso A organizzare l’incontro è stato il modello milanese Lorenzo Spolverato. Una serata conviviale, offerta da Imma Polese, con cena e pernottamento per gli ospiti, in perfetto stile reality-show. Ma la vera sorpresa, almeno secondo quanto dito dai diretti interessati, è stata l’arrivo diCainelli e Alfonso D’Apice, che Spolverato ha detto di non aspettarsi: “Non lo sapevo, me l’hanno detto solo all’arrivo”.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello, speciale reunion tra tre ex gieffini

Grande Fratello, speciale Reunion tra tre ex gieffini: ecco chi sono gli ex concorrenti che si sono rivisti fuori dalla Casa Grande Fratello, il reality show è iniziato il 16 settembre e si ...

Grande Fratello, speciale Reunion tra tre ex gieffini: ecco chi sono gli ex concorrenti che si sono rivisti fuori dalla Casa Grande Fratello, il reality show è iniziato il 16 settembre e si ... Reunion tra ex gieffini: emerge un motivo e chi ci sarà

Reunion tra ex gieffini: il motivo e chi ci sarà. Ecco tutti i primissimi dettagli che emergono dalla nuova indiscrezione Reunion tra ex gieffini? Il reality show condotto da Alfonso Signorini si è ...

Reunion tra ex gieffini: il motivo e chi ci sarà. Ecco tutti i primissimi dettagli che emergono dalla nuova indiscrezione Reunion tra ex gieffini? Il reality show condotto da Alfonso Signorini si è ... Happy Days: Gli attori di nuovo insieme dopo 50 anni, la foto della fantastica reunion

I protagonisti della serie cult Happy Days Ron Howard, Henry Winkler, Anson Williams e Don Most si sono ritrovati tutti insieme per la prima volta in pubblico in 50 anni per celebrare "l'Happy Days ...

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Il matrimonio di Francesca Cipriani: i due abiti bianchi scintillanti e dalla scollatura maxi; Reunion tra ex gieffini al Castello delle Cerimonie e rottura tra Shaila e Chiara: cosa è successo (VIDEO); Grande Fratello, Chiara e Alfonso rompono il silenzio: la reunion con Lorenzo e la frecciatina a Shaila; Reunion Grande Fratello al Castello delle Cerimonie: party tra glamour e nostalgia; Mister Movie Reunion Grande Fratello al Castello delle Cerimonie party tra glamour e nostalgia.

Le notizie più recenti da fonti esterne: Grande Fratello, speciale reunion tra tre ex gieffini; Reunion fra ex gieffini di questa edizione per salutare lui in partenza dall’Italia; Grande Fratello, Lorenzo prova a voltare pagina dopo la rottura con Shaila: reunion con gli ex gieffini; "Grande Fratello", sei ex gieffini tornano nella Casa.